На выплату социальных пособий в ДНР дополнительно направят более 3 миллиардов рублей

Рост выплат будет содействовать повышению качества жизни людей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Донецкой Народной Республике выделили дополнительное финансирование на выплату социальных пособий гражданам. В нынешнем году на эти цели направят более 3 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Министерство труда и социальной политики ДНР.

- Планируемые в 2022 году расходы на выплату социальных пособий увеличатся по сравнению с 2021 годом на 3,4 миллиарда рублей, - заявили в ведомстве.

По мнению чиновников, улучшение материальной обеспеченности людей будет способствовать повышению качества их жизни.

Напомним, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе Большого интервью рассказал о том, как пройдет повышение суммы социальных выплат населению с 1 января 2022 года.

- На территории Республики проживают порядка 650 тысяч пенсионеров. Мы планируем и дальше повышать пенсии. С 2018 года уже было четыре повышения, и сумма выплаты увеличилась на 104 процента, - сказал тогда Денис Владимирович, отметив при этом, что это не последнее повышение.

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