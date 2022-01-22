Родион Мирошник: На Украине Арестович из спикера Контактной группы по Донбассу резко превратился в «профессионального провокатора»

Фото и информацию об Арестовиче разместили на сайте «Миротворец». Фото: Скриншот сайта «Миротворец»

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник рассказал, как Алексей Арестович из vip-спикера, взрывавшего мозг всей Украине, резко превратился в «профессионального провокатора».

Напомним, что Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака и с должности спикера украинской делегации в Контактной группе по Донбассу. При этом обвинил Владимира Зеленского в том, что гарант «забюрократился».

- Всего пары дней после ухода хватило радикалам, чтобы разоблачить Арестовича как «профессионального провокатора», принимавшего участие в «актах гуманитарной агрессии против Украины». А еще ему вменяют «сознательное участие в мероприятиях подрывающих обороноспособность Украины», - сообщил Мирошник.

Он обратил внимание, почему это вдруг Арестович по собственному желанию такую кормушку покинул. И не связано ли это с торжественным возвращением Петра Порошенко?

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