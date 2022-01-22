Коронавирус в ДНР: За сутки 378 жителей заболели пневмонией и COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 325 жителей, еще 53 - пневмонией. 3 человека умерли от опасной инфекции. За это время 67 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 1434 исследования, из них выявлено 306 случаев заболевания (21,3 %) и у 19 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 121880. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 3139 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 109259. Летальных случаев – 9482.

За сутки выявлено 53 случая пневмонии, на 12 случаев больше, чем за предыдущий день. 33 человека госпитализированы. Всего на лечении 624 пациента с пневмониями, из них 352 на кислородной поддержке (+13 за сутки).

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