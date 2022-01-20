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Здоровье20 января 2022 14:51

Жителям ЛНР рассказали, как защитить себя от нового штамма коронавируса «омикрон»

Эта мутация вируса намного более заразна для людей, чем предыдущие его версии
Ирина ДМИТРИЕВА
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Граждан просят строго соблюдать профилактические меры

Граждан просят строго соблюдать профилактические меры

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый штамм коронавируса «омикрон» передается воздушно-капельным путем, что характерно и для предыдущих мутаций. А это значит, что бороться с ним помогут такие же способы, как и раньше. Об этом сообщила в эфире одного из телеканалов ЛНР заместитель главврача Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Елена Андреенкова.

К основным методам борьбы с болезнью она отнесла своевременное выявление источников заражения и лечение, а также предотвращение механизмов передачи – для чего необходимо надевать защитные маски, пользоваться антисептиками, проветривать помещения и стараться меньше времени проводить в местах массового скопления людей.

– И третье звено – создание иммунитета человека, то есть, вакцинация, – подчеркнула врач.

При этом она предупредила граждан, что «омикрон» в десятки, а то и сотни раз более заразен, чем предыдущее поколение вируса. Вот для чего необходимо строгое соблюдение профилактических мер.

– Если человек не хочет подвергнуться опасности заболевания, он должен защитить свои органы дыхания. Мы руководствуемся здравым смыслом – маска на лице человека защищает его от встречи с возбудителем, – отметила сотрудник СЭС.

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