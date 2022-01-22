В пятницу через гуманитарный коридор под Донецком пропустили 350 жителей

Через КПВВ «Еленовка» людей пропускают в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР в пятницу, 21 января, возобновили пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. КПВВ в обе стороны пересекли 350 человек и 78 автомобилей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На территорию Республики запущены 51 автомобиль и 246 человек. На территорию Украины выехали 27 автомобилей и 104 человека. За оказанием помощи обратились 94 человека, из них 4 за медицинской помощью, - говорится в сообщении.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба. Жители ДНР могут выезжать из Республики и въезжать через «Еленовку» только по разрешению Штаба.

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