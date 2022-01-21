Семь лет трагедии на Боссе: 22 января в Донецке на полдня перекроют дороги

В Донецке почтят память погибших жителей поминальной панихидой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 22 января, в районе Боссе города Донецка с 8.00 до 12.00 перекроют дороги. Движение транспорта будет приостановлено в связи с проведением траурных мероприятий в память о мирных дончанах, погибших здесь в результате минометного обстрела ВСУ в 2015 году. Об этом сообщил руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

- На остановочном пункте «Завод «Донгормаш»» по улице Куприна запланировано проведение памятного митинга, поминальной панихиды и возложения цветов к памятному знаку «Боссе» для почтения памяти о мирных жителях, погибших 22 января 2015 года, - отметил градоначальник.

Уточняется, что будут перекрыты улица Ивана Ткаченко (от улицы Куйбышева до улицы Куприна), улица Куприна (от улицы Клинической до Ленинского проспекта) и улица Пухова (от улицы Одесской до улицы Куприна).

Кроме того, с 8.00 в этом районе ограничат также движение некоторых автобусных и троллейбусных маршрутов. Точный перечень измененных рейсов указан на официальном сайте мэрии.

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