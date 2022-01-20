В центре Донецка столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка, есть пострадавшие

В результате ДТП одна из машин превратилась в груду железа Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня днем в Донецке случилось крупное дорожно-транспортное происшествие – в центре города столкнулись сразу три транспортных средства, в результате чего были травмированы несколько человек. Об этом проинформировал в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

- На пересечении улицы Университетской и проспекта Комсомольского произошло ДТП: столкновение 2-х легковых автомобилей с маршрутным такси. В результате аварии пострадали 3 человека, - сообщил мэр.

По словам градоначальника, на месте происшествия уже работают экстренные службы, а на самом участке дороги временно остановили движение электротранспорта.

- По причине ДТП временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №№10, 17 в оба направления, - предупредил он.

Напомним, 18 января около магазина «ТЕМП» в Ленинском районе Донецка пассажирский автобус совершил наезд на женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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