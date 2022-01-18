В Донецке автобус насмерть сбил женщину

Трагедия произошла сегодня днем. Фото: МЧС ДНР

В Ленинском районе Донецка произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На одном из участков дороги пассажирский автобус сбил и наехал на пешехода. Об этом сообщил руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

Уточняется, что трагедия произошла сегодня днем.

- В 10.44 около магазина «ТЕМП» в Ленинском районе города пассажирский автобус совершил наезд на пешехода. В результате женщина скончалась на месте ДТП, - написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, на месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Правоохранители устанавливают личность погибшей дончанки.

Напомним, накануне крупная авария произошла в Горловке. Там в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали четверо жителей. Двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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