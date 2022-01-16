В Горловке в аварии пострадали четверо жителей

На проспекте Победы столкнулись две легковушки. Фото: t.me/Prikhodko1970

Вечером 15 января в Гороловке в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали четверо жителей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава администрации города Иван Приходько.

- Вот до чего доводит пьянка. Горловка, проспект Победы. Четверо пострадавших, двое – в тяжелом состоянии, - отметил мэр Горловки.

Напомним, что в субботу территорию ДНР замело снегом. Ситуация на дорогах резко ухудшилась. Из-за этого произошло множество аварий. Даже не по пьянке.

В ГАИ и МЧС Республики советуют водителям воздержаться от поездок. А если вы решились выехать, то соблюдайте скоростной режим и дистанцию между автомобилями с учетом снежного наката и гололедицы.

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