Шесть человек скончались от коронавируса в ЛНР

Опасный вирус продолжает отбирать человеческие жизни Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике медики зафиксировали 42 новых случая заражения COVID-19. В то же время 47 ранее переболевших коронавирусом жителей пошли на поправку и выписались из больниц, продолжают лечение 409 пациентов, а несколько граждан скончались. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали шесть летальных случаев, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также отметили, что с начала пандемии в Республике были выявлены и подтверждены 22 066 случаев заболевания ковидом. Из них 18 522 человека полностью справились с болезнью, а 3 135 пациентов скончались.

Напомним, поддержка России существенно расширила возможности медицины ЛНР. Об этом заявил ее лидер Леонид Пасечник. Он отметил, что сейчас ситуация в Республике достаточно сложная и выразил уверенность, что государство обязательно встанет на ноги и будет иметь возможность самостоятельно покупать новейшее оборудование.

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