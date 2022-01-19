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Общество19 января 2022 12:18

Глава ЛНР Леонид Пасечник: Поддержка России существенно расширяет возможности медицины Республики

В довоенный период никто не поставлял такого медицинского оснащения
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Поддержка России существенно расширяет возможности медицины Республики. Фото: Администрация Главы ЛНР

Поддержка России существенно расширяет возможности медицины Республики. Фото: Администрация Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что благодаря помощи Российской Федерации во многих отраслях, в ЛНР спасают людей так, как до 2014 года этого никто не делал. Тогда медицина обслуживалась по остаточному принципу, люди страдали из-за отсутствия подобного оборудования.

- Поддержка России существенно расширяет возможности медицины Республики, - заявил Леонид Иванович.

Руководитель Республики отметил, что сейчас ситуация в Республике достаточно сложная и выразил уверенность, что государство обязательно встанет на ноги и будет иметь возможность самостоятельно покупать новейшее оборудование.

Отметим, что в прошлом году в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины к медикам регулярно обращаются жители подконтрольных Киеву районов Луганщины. Только за прошлый год медицинские работники установили 17 эндопротезов таким пациентам.

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