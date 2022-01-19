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Общество19 января 2022 15:47

Православные храмы в День Крещения посетили больше 60 тысяч человек

Безопасность обеспечивали сотрудники полиции
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Православные храмы в День Крещения посетили больше 60 тысяч человек

Православные храмы в День Крещения посетили больше 60 тысяч человек

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В День Крещения Господня больше 60 тысяч человек посетили храмы Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

- В 131 храме, расположенном на территории 55 населенных пунктов ДНР, состоялись торжества, посвященные празднованию Крещения Господня. В массовых мероприятиях приняли участие более 60 000 жителей и гостей Республики, - сообщили в правоохранительном ведомстве Республики.

Безопасность жителе обеспечивали 330 полицейских, еще почти 150 сотрудников дежурили у мест крещенских купаний.

- Грубых нарушений общественного порядка не было, - заявили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

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