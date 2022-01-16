В Луганске почтили память молодогвардейцев

Луганчане возложили цветы и поставили лампадки к бюстам героев. Фото: ЛИЦ

Жители Луганска в 79-ю годовщину гибели участников краснодонской подпольной организации провели митинг-реквием в столичном сквере имени героев «Молодой гвардии». Почтили память молодогвардейцев минутой молчания, возложили цветы и поставили лампадки к бюстам героев.

- История о подвиге молодогвардейцев должна передаваться из поколения в поколение. Все должны помнить, какой ценой досталась нам Победа, - сказала представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

Она отметила, что в 2014 году многие жители Луганщины в борьбе с украинскими неонацистами повторили подвиг молодогвардейцев.

- Сегодня пытаются переписать историю, но я очень горжусь, что живу на луганской земле, земле Донбасса. Здесь - настоящие герои, - сказал председатель общественной организации «Молодая гвардия» Даниил Степанков.

Напомним, что официальный старт мероприятиям в рамках объявленного в ЛНР Года «Молодой гвардии» Глава Республики Леонид Пасечник дал на родине молодогвардейцев в Краснодоне 15 января.

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