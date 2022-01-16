В ДНР восстановили электроснабжение жителей 12 городов и районов

Энергетики оперативно устранили последствия стихии. Фото: МинУиЭ ДНР

К сегодняшнему дню, 16 января, на территории Республики устранены все последствия ураганного ветра на линиях ЛЭП и подстанциях в городах и районах ДНР. Об этом сообщает пресс–служба Минугля и энергетики ДНР.

Всего с 18:00 14 января пришлось восстанавливать целостность 44 ЛЭП классом напряжения 6-10 кВ, поврежденных ураганным ветром. Стихия ломала крупные ветки деревьев, валила их целиком, обрывая линии электропередачи.

За этот период отключались 418 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, временно без электрической энергии оставались 37 764 бытовых абонента, 40 котельных, 24 школы, 15 детских садов, 2 больницы и 1 канализационно-насосная станция. Электричество пропадало в отдельных районах Ясиноватой, Амвросиевки, Горловки, Дебальцево, Харцызска, Тореза, Снежного, Шахтерска, Макеевки, Донецка, Тельмановского и Старобешевского районов.

Кстати, КПП «Мариновка» практически не прерывал свою работу, когда остался без централизованного электроснабжения. Оперативно были включены генераторы.

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