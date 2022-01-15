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Политика15 января 2022 14:02

Линию разграничения под Донецком пересекли в пятницу почти три сотни человек

В этот день на пункте пропуска «Еленовка» был организован гуманитарный коридор
Ирина ДМИТРИЕВА
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Пункт пропуска работает только по понедельникам и пятницам. Фото: штаб «ООС»

Пункт пропуска работает только по понедельникам и пятницам. Фото: штаб «ООС»

Возможностью пересечь линию разграничения под Донецком через гуманитарный коридор, организованный на пункте пропуска «Еленовка», воспользовались в эту пятницу почти три сотни человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что на территорию ДНР проследовали 147 человек и 33 автомобиля, в обратную же сторону выехали 151 человек и 27 транспортных средств.

- За оказанием помощи обратились 10 человек, - отметили в министерстве.

Напомним, на линии соприкосновения между ДНР и подконтрольной Киеву территорией находятся 4 пропускных пункта. В связи с угрозой распространения коронавируса действующим остается только один - «Новотроицкое - Еленовка».

Пересечь его при выезде из Республики можно только при наличии украинской прописки, а при въезде обратно необходимо получить разрешение от специального Межведомственного оперативного штаба.

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