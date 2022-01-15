В больницы ДНР поступили более 30 пациентов с пневмонией

Пневмония может быть вызвана различными причинами, в том числе и коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике медики зафиксировали 52 новых случая пневмонии. Госпитализация потребовалась 36 пациентам из этого числа. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Всего в медучреждениях Республики с диагнозом «Пневмония» сейчас находятся 637 человек, из них 474 переведены на кислородную поддержку, - проинформировали в ведомстве.

Там также отметили, что за минувший день медики выявили 222 новых случая заражения жителей ковидом. Уточняется, что по результатам проведенных 1167 лабораторных исследований этот диагноз был подтвержден у 194 человек, еще у 28 пациентов его установили на основе симптомов.

Всего же на данный момент в Республике зафиксированы 120497 случаев заражения населения COVID-19. Из них пролечились и выздоровели 108906 человек, продолжают получать медицинскую помощь 2187 пациентов, скончались от коронавируса 9404 больных.

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