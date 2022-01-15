В ДНР подешевели газ и бензин

С сегодняшнего дня литр газа стоит 36 рублей, а бензин марки А-95 по 52 рубля. Фото: ГП «РТК»

Цену на сжиженный газ и бензин марки А-95 на автозаправках Республиканской топливной компании в ДНР снизили еще на один рубль. Об этом сообщили на официальном сайте предприятия.

С сегодняшнего дня литр газа стоит 36 рублей, а за тот же объем бензина марки А-95 нужно будет заплатить 52 рубля. В остальном же цены остались прежними: бензин марки А-100 стоит 65 рублей за литр, А-92 - по 49 рублей, а дизельное топливо обойдется водителям в 57 рублей за такую единицу объема.

Напомним, это не первое снижение цен на государственных автозаправках Донецкой Народной Республики за последнее время. В прошлый раз стоимость горюче-смазочных материалов изменялась здесь в декабре.

Тогда бензин марки А-95 подешевел также на один рубль и стоил 53 рубля за литр, стоимость А-92 снизилась на три рубля и составила 49 рублей, а цена газа равнялась 37 рублям (снижение на один рубль). Правда, при этом подорожало дизтопливо - оно стало стоить по 57 рублей за литр.

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