В ДНР на государственных заправках снизились цены на бензин и газ

Новые цены на топливо на заправках «РТК». Фото: ГП «РТК»

Цены на бензин и газ на автозаправочных станциях государственного предприятия «Республиканская топливная компания» (ГП «РТК») снизились. Об этом сегодня сообщили на предприятии.

Бензин марки А-95 подешевел еще на один рубль и стоит 53 рубля за литр (пару недель назад был по 55 рублей). А-92 стоит 49 рублей (снижение на три рубля). Стоимость газа составляет 37 рублей (снижение на один рубль), а стоимость бензина марки А-100 осталась прежней – 65 рублей.

При этом еще на один рубль подорожало дизтопливо, на сегодняшний день его цена за литр составляет 57 рублей (месяц назад было по 54 рубля).

Кстати, в соседней области РФ – Ростовской – 95-й бензин стоит в пределах 51-52 рублей за литр, 92-й – 47 рублей, дизтопливо не более 50 рублей. А газ – 31-32 рубля.

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