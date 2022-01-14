Погода в Донецке: 15 января будет облачно, ожидается снег

Солнце в этот день редко покажется из-за облаков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики установится пасмурная погода – солнце в этот день редко покажется из-за облаков. Ночью пойдет снег, который к утру поутихнет, но после обеда может пойти с новой силой и закончиться только ближе к вечеру.

Утром синоптики прогнозируют от -3 до -1 градуса мороза, днем температура воздуха за окном будет держаться на отметке в -2 градуса ниже ноля.

Ветер преимущественно северо-западный, с порывами до 10-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734-736 миллиметров ртутного столба.

15 января православная церковь чтит память святителя Сильвестра Римского, преподобных Сильвестра Печерского и Серафима Саровского. В давние времена в этот день отмечали «куриный праздник» – чистили курятники и окуривали их смолой. Синие облака вечером сулили смену погоды. Наши предки также следили за месяцем: если его концы острые и яркие, значит, ждали ветра. Люди говорили так: «Январь гонит вьюгу за семь верст», имея в виду, что хоть этот месяц и холодный, но относительно спокойный.

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