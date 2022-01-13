Донецкий краеведческий музей покажет выездные выставки в восьми населенных пунктах ДНР

«Выездной музей» посетит восемь населенных пунктов Республики. Фото: ДРКМ

В восьми населенных пунктах Донецкой Народной Республики пройдут выездные выставки Донецкого республиканского краеведческого музея о Великой Отечественной войне. Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела компьютерных технологий, печати и научной информации музея Юрий Бухарев.

- Формат выездных выставочных проектов является одним из действенных способов обеспечения доступа граждан Республики к музейным материалам не только Донецкого республиканского краеведческого музея, но и музеев Российской Федерации, - сказал он.

Бахарев рассказал, что «Выездной музей» посетит Шахтерск, Горловку, Дебальцево, Амвросиевку, Кировское, Новоазовск, Ждановку и поселок городского типа Старобешево.

- Первой в этом году покажут планшетную выставку «В борьбе против нацизма мы были вместе» из фондов Центрального музея Великой Отечественной войны города Москва, - рассказывает Юрий Бухарев. - Ее можно будет посмотреть с 14 по 31 января в Шахтерском городском культурно-досуговом объединении.

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