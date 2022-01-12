Что сейчас цветет в оранжереях ботанического сада в Донецке

Сейчас под куполом тропического леса радует своим массовым цветением гибискус. Обилие распускающихся друг за другом цветков поражает своей необыкновенной красотой и изяществом Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За окном снег и мороз, а в Донецком ботаническом саду тропическое лето. Для посещения доступны целых пять оранжерей. Оказаться во влажном тропическом лесу, побывать в Азии, Африке и Южной Америке менее чем за час – разве это не чудо?

В лесу - сотни сортов цветов

Донецкий ботанический сад начинается с купола с тропическим лесом. Мягкий климат ощущается с самого порога. Здесь несколько высоченных пальм. Рядом водоем с золотыми рыбками, которыми можно любоваться с мостика.

В тропическом лесу собраны сотни видов и сортов тропических цветов. Настоящее украшение – ослепительно красивые цветки гибискуса (китайской розы). Белые, розовые, малиновые, красные и персиковые.

Известно, что на Гавайских островах китайскую розу называют «цветком прекрасных женщин». А на островах республики Фиджи, что в Тихом океане, существует целый праздник, посвященный китайской розе! В День Огненного Гибискуса жители украшают себя и свои дома яркими цветочными гирляндами и лентами.

«Золотые свечи» тропиков

Некоторым посетителям цветки пахистахиса напоминают креветок. «Золотая креветка» - второе народное название этого тропического кустарника Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Некоторым посетителям цветки пахистахиса напоминают креветок. «Золотая креветка» - второе народное название этого тропического кустарника Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В оранжерее субтропиков привлекает внимание цветущий пахистахис («Золотая свеча»).

- На вечнозеленом кустарнике желтые соцветия. Сами цветы незаметные, напоминают белых бабочек, - рассказывает «КП» сотрудник организационного отдела Наталья Ясинская.

Сотрудник орготдела Наталья Ясинская показывает цветение удивительной по своей красоте вечнозеленой лианы бугенвиллеи Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Многие возвращаются в ботанический сад, дабы увидеть обильное цветение бугенвиллеи. Красоту вечнозеленой лиане из лесов Южной Бразилии придают прицветные листья - белые, персиковые, розовые, сиреневые и малиновые.

Интересно, что из европейских женщин первой увидела этот необычный цветок Жанна Барре, первая женщина, участвовавшая в кругосветном путешествии по морю в 18 веке. Чтобы попасть на корабль, ей пришлось пойти на хитрость: переодеться мужчиной и наняться слугой к французскому ботанику Филиберу Коммерсону, который впоследствии и открыл бугенвиллею.

Бугенвиллея Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Справка «КП»

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. В его оранжерейном комплексе на 2,5 тысячах квадратных метров растут более 3 тысяч разнообразных видов и сортов растений со всего мира. Самая первая оранжерея приняла посетителей в далеком 1977 году. Сейчас в ботаническом саду столицы ДНР пять оранжерей.

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