Что сейчас цветет в оранжереях ботанического сада в Донецке

Сейчас под куполом тропического леса радует своим массовым цветением гибискус. Обилие распускающихся друг за другом цветков поражает своей необыкновенной красотой и изяществом
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
За окном снег и мороз, а в Донецком ботаническом саду тропическое лето. Для посещения доступны целых пять оранжерей. Оказаться во влажном тропическом лесу, побывать в Азии, Африке и Южной Америке менее чем за час – разве это не чудо?
В лесу - сотни сортов цветов
Донецкий ботанический сад начинается с купола с тропическим лесом. Мягкий климат ощущается с самого порога. Здесь несколько высоченных пальм. Рядом водоем с золотыми рыбками, которыми можно любоваться с мостика.
В тропическом лесу собраны сотни видов и сортов тропических цветов. Настоящее украшение – ослепительно красивые цветки гибискуса (китайской розы). Белые, розовые, малиновые, красные и персиковые.
Известно, что на Гавайских островах китайскую розу называют «цветком прекрасных женщин». А на островах республики Фиджи, что в Тихом океане, существует целый праздник, посвященный китайской розе! В День Огненного Гибискуса жители украшают себя и свои дома яркими цветочными гирляндами и лентами.
«Золотые свечи» тропиков
Некоторым посетителям цветки пахистахиса напоминают креветок. «Золотая креветка» - второе народное название этого тропического кустарника
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Некоторым посетителям цветки пахистахиса напоминают креветок. «Золотая креветка» - второе народное название этого тропического кустарника
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В оранжерее субтропиков привлекает внимание цветущий пахистахис («Золотая свеча»).
- На вечнозеленом кустарнике желтые соцветия. Сами цветы незаметные, напоминают белых бабочек, - рассказывает «КП» сотрудник организационного отдела Наталья Ясинская.
Сотрудник орготдела Наталья Ясинская показывает цветение удивительной по своей красоте вечнозеленой лианы бугенвиллеи
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Многие возвращаются в ботанический сад, дабы увидеть обильное цветение бугенвиллеи. Красоту вечнозеленой лиане из лесов Южной Бразилии придают прицветные листья - белые, персиковые, розовые, сиреневые и малиновые.
Интересно, что из европейских женщин первой увидела этот необычный цветок Жанна Барре, первая женщина, участвовавшая в кругосветном путешествии по морю в 18 веке. Чтобы попасть на корабль, ей пришлось пойти на хитрость: переодеться мужчиной и наняться слугой к французскому ботанику Филиберу Коммерсону, который впоследствии и открыл бугенвиллею.
Бугенвиллея
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Справка «КП»
Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. В его оранжерейном комплексе на 2,5 тысячах квадратных метров растут более 3 тысяч разнообразных видов и сортов растений со всего мира. Самая первая оранжерея приняла посетителей в далеком 1977 году. Сейчас в ботаническом саду столицы ДНР пять оранжерей.
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