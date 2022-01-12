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Общество12 января 2022 10:57

Что сейчас цветет в оранжереях ботанического сада в Донецке

Корреспондент «КП» побывал в лучшей эколакации города
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сейчас под куполом тропического леса радует своим массовым цветением гибискус. Обилие распускающихся друг за другом цветков поражает своей необыкновенной красотой и изяществом

Сейчас под куполом тропического леса радует своим массовым цветением гибискус. Обилие распускающихся друг за другом цветков поражает своей необыкновенной красотой и изяществом

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За окном снег и мороз, а в Донецком ботаническом саду тропическое лето. Для посещения доступны целых пять оранжерей. Оказаться во влажном тропическом лесу, побывать в Азии, Африке и Южной Америке менее чем за час – разве это не чудо?

В лесу - сотни сортов цветов

Донецкий ботанический сад начинается с купола с тропическим лесом. Мягкий климат ощущается с самого порога. Здесь несколько высоченных пальм. Рядом водоем с золотыми рыбками, которыми можно любоваться с мостика.

В тропическом лесу собраны сотни видов и сортов тропических цветов. Настоящее украшение – ослепительно красивые цветки гибискуса (китайской розы). Белые, розовые, малиновые, красные и персиковые.

Известно, что на Гавайских островах китайскую розу называют «цветком прекрасных женщин». А на островах республики Фиджи, что в Тихом океане, существует целый праздник, посвященный китайской розе! В День Огненного Гибискуса жители украшают себя и свои дома яркими цветочными гирляндами и лентами.

«Золотые свечи» тропиков

Некоторым посетителям цветки пахистахиса напоминают креветок. «Золотая креветка» - второе народное название этого тропического кустарника

Некоторым посетителям цветки пахистахиса напоминают креветок. «Золотая креветка» - второе народное название этого тропического кустарника

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Некоторым посетителям цветки пахистахиса напоминают креветок. «Золотая креветка» - второе народное название этого тропического кустарника

Некоторым посетителям цветки пахистахиса напоминают креветок. «Золотая креветка» - второе народное название этого тропического кустарника

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В оранжерее субтропиков привлекает внимание цветущий пахистахис («Золотая свеча»).

- На вечнозеленом кустарнике желтые соцветия. Сами цветы незаметные, напоминают белых бабочек, - рассказывает «КП» сотрудник организационного отдела Наталья Ясинская.

Сотрудник орготдела Наталья Ясинская показывает цветение удивительной по своей красоте вечнозеленой лианы бугенвиллеи

Сотрудник орготдела Наталья Ясинская показывает цветение удивительной по своей красоте вечнозеленой лианы бугенвиллеи

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Многие возвращаются в ботанический сад, дабы увидеть обильное цветение бугенвиллеи. Красоту вечнозеленой лиане из лесов Южной Бразилии придают прицветные листья - белые, персиковые, розовые, сиреневые и малиновые.

Интересно, что из европейских женщин первой увидела этот необычный цветок Жанна Барре, первая женщина, участвовавшая в кругосветном путешествии по морю в 18 веке. Чтобы попасть на корабль, ей пришлось пойти на хитрость: переодеться мужчиной и наняться слугой к французскому ботанику Филиберу Коммерсону, который впоследствии и открыл бугенвиллею.

Бугенвиллея

Бугенвиллея

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Справка «КП»

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. В его оранжерейном комплексе на 2,5 тысячах квадратных метров растут более 3 тысяч разнообразных видов и сортов растений со всего мира. Самая первая оранжерея приняла посетителей в далеком 1977 году. Сейчас в ботаническом саду столицы ДНР пять оранжерей.

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