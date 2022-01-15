За год жителям Донбасса передали 5 тысяч наборов гуманитарной помощи весом в 100 тонн

В состав гуманитарных наборов вошли продукты питания и средства личной гигиены. Фото: ombudsman-dnr.ru

В прошлом году аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой передал почти 5 тысяч гуманитарных наборов жителям Республики, пострадавшим в результате боевых действий в Донбассе, а также тем, кто проживает в социальных объектах и пунктах долговременного проживания. Общий вес наборов составил порядка 100 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

- Всего с 2015 по 2021 годы объем помощи составил 52 602 набора (1 052 тонны), - рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что в состав гуманитарных наборов вошли продукты питания и средства личной гигиены. Кроме того, пострадавшим людям передали постельные принадлежности, посуду, текстиль, предметы домашнего обихода и бытовую технику.

Помимо этого, для учащихся младших классов, семьи которых проживают в социальных объектах и пунктах долговременного проживания, приобрели канцелярские наборы. А еще благодаря помощи омбудсмена ДНР в пункте долговременного проживания города Харцызск обновили всю мебель.

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