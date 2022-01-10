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Политика10 января 2022 13:01

Жители ДНР, пострадавшие от украинской агрессии, получили около одного миллиарда рублей компенсации

Только за прошлый год выплаты составили более 300 миллионов рублей
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Компенсации составляют от 50 тысяч до 800 тысяч гривен, но выплачиваются в рублях. Фото: МВД ДНР

Компенсации составляют от 50 тысяч до 800 тысяч гривен, но выплачиваются в рублях. Фото: МВД ДНР

Общая сумма единовременных компенсаций за вред жизни и здоровью жителей ДНР, причиненный вооруженной агрессией Украины, приблизилась к 1 млрд рублей. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Республики.

- Общая сумма единовременных компенсаций, выплаченных пострадавшим жителям ДНР, с 2014 года составила 985,7 млн рублей. Было 14 этапов частичных выплат. Только за прошлый год на эти цели было направлено 301,2 млн рублей, – сказано в сообщении.

Напомним, что единовременные компенсации выплачиваются с 2014 года в соответствии с Законом ДНР от 20 июня 2014 года «О неотложных мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории ДНР в условиях агрессии вооруженных сил и вооруженных формирований Украины». Компенсации составляют от 50 тысяч до 800 тысяч гривен, но выплачиваются в рублях. Компенсации положены семьям погибших либо умерших, в том числе военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел ДНР, гражданским лицам, признанным инвалидами вследствие ранения (контузии) или увечья, а также раненным и контуженным, но не признанным инвалидами.

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