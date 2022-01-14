Военнослужащие ДНР показали свою готовность к обороне и наступлению

Бойцы оттачивали сноровку в стрельбе. Фото: УНМ ДНР

На полигонах Донецкой Народной Республики продолжают идти плановые занятия по боевой подготовке с саперами, а также расчетами автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Бойцов проверяют на готовность к обороне и наступлению в ходе предполагаемого боя. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Цель проводимых занятий – совершенствование навыков обращения с инженерными боеприпасами, их обнаружения и последующей ликвидации, а также отработка навыков обращения с автоматическим гранатометом и крупнокалиберным пулеметом при проведении стрельб, - пояснили в оборонном ведомстве Республики.

Отмечается, что военнослужащие показали свою готовность к выполнению оборонительных и наступательных задач на линии соприкосновения.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР военные начали учения в условиях, приближенных к боевым. Это позволит в случае необходимости быстро и эффективно отреагировать на действия противника.

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