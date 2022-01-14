В ДНР указали на двойные стандарты в работе наблюдателей от ОБСЕ в Донбассе

Представители миссии мониторят ситуацию в Донбассе вот уже на протяжении более 7 лет, как длится конфликт
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Наблюдатели ОБСЕ работают в Донбассе вот уже на протяжении более 7 лет, как длится конфликт. При этом демонстрируют существенную разницу при отражении информации в своих отчетах о событиях на подконтрольной Украине и ДНР территориях. Об этом заявили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В качестве примера приводится сентябрьский обстрел Донецка, в результате которого был поврежден жилой дом. Тогда сотрудники миссии не смогли по характеристикам воронки от 120-миллиметрового снаряда определить, откуда велся огонь.
При этом уже в недавнем своем отчете от 12 января всего лишь на основании снимков, полученных с беспилотника, они четко установили, что на подконтрольной Украине территории, в районе населенного пункта Талаковка, обнаружены 17 воронок от снарядов, выпущенных с «востоко-юго-восточного направления» - то есть, со стороны ДНР.
Причины применения таких двойных стандартов при отражении информации в миссии не поясняют. В СЦКК отметили, что ждут объяснений.
- В этой связи нами был направлен соответствующий официальный запрос в адрес СММ ОБСЕ, - сказали там.
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