В ДНР указали на двойные стандарты в работе наблюдателей от ОБСЕ в Донбассе

Представители миссии мониторят ситуацию в Донбассе вот уже на протяжении более 7 лет, как длится конфликт Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Наблюдатели ОБСЕ работают в Донбассе вот уже на протяжении более 7 лет, как длится конфликт. При этом демонстрируют существенную разницу при отражении информации в своих отчетах о событиях на подконтрольной Украине и ДНР территориях. Об этом заявили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В качестве примера приводится сентябрьский обстрел Донецка, в результате которого был поврежден жилой дом. Тогда сотрудники миссии не смогли по характеристикам воронки от 120-миллиметрового снаряда определить, откуда велся огонь.

При этом уже в недавнем своем отчете от 12 января всего лишь на основании снимков, полученных с беспилотника, они четко установили, что на подконтрольной Украине территории, в районе населенного пункта Талаковка, обнаружены 17 воронок от снарядов, выпущенных с «востоко-юго-восточного направления» - то есть, со стороны ДНР.

Причины применения таких двойных стандартов при отражении информации в миссии не поясняют. В СЦКК отметили, что ждут объяснений.

- В этой связи нами был направлен соответствующий официальный запрос в адрес СММ ОБСЕ, - сказали там.

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