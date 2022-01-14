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Общество14 января 2022 6:58

На предприятиях ЮГМК работникам повысили зарплату

На эти цели российский инвестор выделил дополнительные средства
Ирина ДМИТРИЕВА
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На Алчевском металлургическом комбинате среднюю заработную плату планируют довести до 47 тысяч рублей. Фото: пресс-служба АМК

На Алчевском металлургическом комбинате среднюю заработную плату планируют довести до 47 тысяч рублей. Фото: пресс-служба АМК

Работникам Южного горно-металлургического комплекса, под управление которого вошли крупнейшие промышленные предприятия республик Донбасса, с начала года повысили зарплату. Приказ о выделении дополнительных средств подписал генеральный директор компании, российский бизнесмен Евгений Юрченко. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью ЮГМК.

Как отметили там, филиалам компании удалось не только запустить все основные агрегаты производства, но даже выйти на практически максимальные параметры работы. В связи с этим генеральный директор Евгений Юрченко отметил, что намерен повышать уровень жизни работающих здесь людей.

- Это значит, что и я не буду следовать экстенсивным планам, а уже сегодня начну реализовывать программу качественного повышения уровня жизни наших работников, - передают в ЮГМК слова руководства.

Уточняется, что с этой целью фонд оплаты труда на предприятиях ЮГМК с января повысят на 250 миллионов рублей. Рост заработных плат коснется, в первую очередь, Алчевского металлургического комбината. Среднюю зарплату здесь намерены довести до 47 тысяч рублей.

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