НМ ЛНР об обстреле Донецкого: При проведении огневой провокации украинские боевики в очередной раз использовали присущую им тактику фашистов

Под обстрел попал многоквартирный жилой дом. Фото: НМ ЛНР

Обстреливая поселок Донецкий, 12 января, в результате которого повреждения получили многоквартирный жилой дом и хозяйственная постройка, вооруженные формирования Украины прикрывались мирными жителями. Об этом сообщил официальный представитель Управления НМ ЛНР Иван Филипоненко.

- При проведении огневой провокации украинские боевики в очередной раз использовали присущую им тактику фашистов, - рассказывает Филипоненко. - Целенаправленно ведя обстрел из окрестностей населенного пункта Новотошковское, каратели прикрывались мирными жителями, что не позволило нашим военнослужащим вести ответный огонь для подавления огневой активности противника.

Представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики отметил, что сведения по факту обстрела населенного пункта с приложением фото и видеоматериалов подготовлены и переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике и в Генпрокуратуру ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военнослужащие разбили свой новый беспилотник во время запуска: ВСУ готовили провокацию с применением БПЛА для корректировки огня

Причиной этому стала необученность личного состава украинской армии (подробнее)