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Политика13 января 2022 19:40

Украинские солдаты разбили новый беспилотник при попытке провокации на линии соприкосновения в Донбассе

Недавно поставленный БПЛА был поврежден при запуске
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Беспилотник был разбит еще при запуске. Фото: Фейсбук

Беспилотник был разбит еще при запуске. Фото: Фейсбук

Солдаты вооруженных формирований Украины разбили новый беспилотный летательный аппарат при попытке устроить провокацию на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Отмечается, что провокация готовилась в районе села Лопаскино Новоайдарского района, в преддверии переговоров России и США.

- Боевики 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады планировали провести провокацию с привлечением расчета БПЛА. Для корректировки огня решили использовать недавно поставленный в подразделение новый беспилотник. Но из-за ошибки оператора новейший беспилотник был разбит при запуске, и провокация не увенчалась успехом, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

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