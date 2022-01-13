В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону

Верховный суд ЛНР вынес приговор. Фото: ВС ЛНР

13 лет лишения свободы. Такой приговор за шпионаж вынес Верховный суд Луганской Народной Республики жителю Лутугинского района. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

- Подсудимый, отбывая наказание в Мариуполе, был завербован сотрудниками управления исполнения наказаний МВД Украины, пообещавшими ему досрочное освобождение, - рассказывают в Генпрокуратуре. - Затем мужчина прибыл на территорию ЛНР, где по заданию иностранной разведки поступил на военную службу в ряды Народной милиции.

Отмечается, что мужчина, проходя службу в различных воинских частях, он проводил фото и видеосъемку объектов на позициях оборонного ведомства Республики, фиксировал результаты обстрелов позиций Народной милиции со стороны ВСУ, собирал другие сведения, которые передавал иностранной разведке.

- В судебном заседании подсудимый вину не признал, в содеянном не раскаялся, - говорят в Генеральной прокуратуре. - Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

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