Полицейские изъяли у жительницы Макеевки патроны, тротиловую шашку и детонатор

По словам женщины, боеприпасы были найдены в лесополосе Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Сотрудники полиции изъяли у жительницы Горняцкого района Макеевки больше 170 патронов калибра 5,45 миллиметра к автомату Калашникова, тротиловую шашку и детонатор. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Женщина рассказала правоохранителям, что нашла боеприпасы и взрывчатку в лесополосе и решила ставить найденное себе на хранение

- Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр, - говорится в сообщении. - В случае признания вины фигурантке грозит до четырех лет лишения свободы и выплата штрафа суммой до 80 тысяч рублей, согласно санкции статьи 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Тем временем в ЛНР полицейские Кировского изъяли из схрона более 200 патронов и гранату.

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