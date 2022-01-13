Коронавирус в ДНР выявили еще у 265 жителей

Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 2048 пациентов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 265 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- 12 января проведено 1137 исследований, из них выявлен 201 случай заболевания COVID-19 и у 34 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 119 807 жителей. Из этого числа 108 412 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 9347 летальных случаев.

Лечение от ковида продолжают 2048 пациентов.

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 50 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 28 человек, не перенесли болезнь три человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последователи дела Доктора Лизы за год помогли более 300 тяжелобольным детям Донбасса

Международная благотворительная общественная организация планирует увеличить объемы и расширить виды оказываемой помощи (подробнее)