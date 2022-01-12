13 января в Донецке будет облачно с прояснениями, минус 9 градусов

13 января в Донецке будет минус 7 - минус 9 градусов Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке и Донецкой Народной Республике 13 января будет облачно с прояснениями. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от минус 7 до минус 9 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день «Щедрый вечер». Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев. Если в ночь ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный. Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный - обильный урожай фруктов. Если замечали на окнах лед, то рассчитывали на обилие меда. С этого времени день прибывает на час.

По прогнозам синоптиков, 14 января в Донецке и ДНР пойдет снег, станет чуть теплее.

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