В ДНР военные начали учения в условиях, приближенных к боевым

Учения бойцов ДНР приближены к условиям реального боя Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике на полигонах начались плановые занятия по боевой подготовке военнослужащих Народной милиции. Об этом сегодня сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

- Военнослужащие проводят учения в условиях, максимально приближенных к боевым, что позволяют в случае необходимости быстро и эффективно реагировать на действия противника. В результате регулярных занятий и тренировок, военнослужащие готовы к выполнению оборонительных и наступательных задач на линии соприкосновения, - говорится в сообщении Управления Народной милиции Республики.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ДНР упражнялись в управлении танком и показали высокий уровень подготовки. До этого подразделения Народной милиции отрабатывали поражение воздушных целей во время плохой погоды.

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