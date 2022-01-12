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Политика12 января 2022 16:37

В Донбассе ВСУ препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ в четырех населенных пунктах

Украинские боевики глушили сигналы управления беспилотниками миссии
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ применяли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе сел Вершина, Криничное, Воздвиженка и поселка городского типа Луганское. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

- В районах Вершина, Криничное, Воздвиженка и Луганское мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ для недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники ВСУ, - говорится в сообщении Народной милиции.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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