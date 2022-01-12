В ЛНР привлекли к ответственности предпринимателей, торговавших социально значимыми продовольственными товарами по завышенным ценам

В ЛНР привлекли к ответственности предпринимателей, которые торговали социально значимыми продовольственными товарами по завышенным ценам. Фото: Генеральная прокуратура Республики

В Первомайске, что в ЛНР, прокуратура привлекла к ответственности девять предпринимателей за нарушение правил ценообразования. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики.

В надзорном ведомстве отметили, что нарушения требований временного порядка регулирования и контроля цен на продовольственные товары сотрудники прокуратуры выявили во время проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю социально значимыми продовольственными товарами.

- К административной ответственности привлечено девять физических лиц-предпринимателей, которыми в бюджет Республики уплачены административные штрафы на общую сумму 37 тысяч рублей, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Работники прокуратуры ЛНР за год способствовали выплате задолженностей по зарплате на 1,6 миллиардов рублей, возмещению почти 2,5 миллиарда рублей ущерба в различных сферах деятельности и более 12 миллионов рублей ущерба по обращениям, поступившим от жителей и юрлиц Республики.

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