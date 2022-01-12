В Донецке восемнадцать подростков по ошибке чуть не побили дончанина

В столице ДНР восемнадцать подростков по ошибке чуть не побили дончанина. Фото: МВД ДНР

В Донецке в Пролетарском районе полицейские предотвратили массовую драку подростков. Они собирались «проучить» того, кто выложил в соцсетях видео с избиением подростка группой лиц якобы на улице Щетина.

- Во время мониторинга социальных сетей стражи порядка выявили информацию о том, что в Пролетарском районе Донецка группа подростков планирует массовую драку. Вовремя прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 18 подростков возрастом от 14 до 18 лет, которые собирались выяснять отношения с применением физической силы, - говорится в сообщении МВД ДНР.

С подростками были проведены профилактические беседы, а их родители привлечены к ответственности по статье 184 КоАП («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»). Кстати, выяснилось, что видео записано не в ДНР, а в Болгарии, а сам автор хотел с помощью фейка привлечь к себе внимание.

- Стражи порядка призывают жителей Республики контролировать круг общения и досуг своих детей и напоминают о том, что родители несут полную ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних, - заключили в МВД.

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