Дончанку, избившую знакомую сковородой, могут посадить на два года. Фото: МВД ДНР

Участковые полицейские Куйбышевского района Донецка привлекли к уголовной ответственности 33-летнюю местную жительницу, которая нанесла своей знакомой множество ударов кулаками по телу и металлической сковородой в область головы. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского райотдела Донецкого ГУ МВД ДНР.

- Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до двух лет, - говорится в сообщении главка.

Как установили правоохранители, женщины совместно распивали алкогольные напитки. Во время внезапно возникшего конфликта, злоумышленница схватила кухонную металлическую сковороду и нанесла знакомой множественные удары по телу и голове.

По сообщению МВД, действия злоумышленницы квалифицируются согласно пункту «в» части 2 статьи 116 УК ДНР («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на два года.

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