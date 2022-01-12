В прифронтовом Киевском районе Донецка напор воды теперь лучше, чем до войны

На Партизанском проспекте восстановили «давно забытую» насосную станцию. Фото: Минстрой ДНР

В Донецке в Киевском районе для улучшения качества водоснабжения жителей коммунальные службы восстановили насосную станцию «квартал 272», которая порядка 30 лет простояла «законсервированной». Об этом сегодня рассказал начальник отдела водоснабжения и водоотведения департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя ДНР Сергей Иванов.

- Специалисты ГУП ДНР «Вода Донбасса» для стабилизации давления холодного водоснабжения жителей многоквартирных жилых домов, расположенных по Партизанскому проспекту, восстановили насосную станцию, которая с начала 90-х не функционировала. На сегодня водоснабжение жилых домов по проспекту Партизанский осуществляется с нормативным давлением круглосуточно, - сообщил Сергей Иванов.

Отметим, что насосная станция «квартал 272» обслуживает десять многоквартирных жилых домов, детский сад и школу, расположенные по Партизанскому проспекту в Киевском районе Донецка. С 90-х годов из-за недостаточного давления жители верхних этажей данного микрорайона (а это около двух тысяч человек) испытывали проблемы с водоснабжением.

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