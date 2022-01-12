От коронавируса в ЛНР за сутки умерли четыре человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в Луганской Народной Республике за сутки умерли четыре человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

- С начала пандемии в Республике медики зарегистрировали 3 105 случаев смерти пациентов, у которых диагностирован COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава ЛНР.

За все время в Республике коронавирусная инфекция выявлена у 21 784 человек. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на COVID-19 в обшей сложности 18 329 человек.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. Помните, вакцинация - самый надежный способ защитить себя. У привитых, даже если заразятся, заболевание обычно протекает легче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последователи дела Доктора Лизы за год помогли более 300 тяжелобольным детям Донбасса

Международная благотворительная общественная организация планирует увеличить объемы и расширить виды оказываемой помощи (подробности)