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Происшествия12 января 2022 10:00

В ЛНР спасатели МЧС сняли с высокого дерева кошку

Животное трое суток не могло спуститься самостоятельно
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Кировске спасатели сняли с дерева кошку. Фото: Михаил Быков

В Кировске спасатели сняли с дерева кошку. Фото: Михаил Быков

В городе Кировске спасатели МЧС ЛНР сняли с высокого дерева просидевшую там трое суток кошку. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Хозяйка кошки рассказала сотрудникам МЧС, что ее любимица залезла на дерево и не может спуститься.

- Животное засело на уровне примерно четвертого этажа. Хозяйка кошки рассказала, что все предыдущие дни пыталась заманить любимицу едой, но она ни в какую не идет в руки. Тогда спасатель на автолестнице забрался наверх, взял животное за холку и вернул заждавшимся хозяевам, - говорится в сводке МЧС ЛНР.

Ранее сотрудники МЧС Республики не раз приходили на выручку братьям меньшим. Они спасали попавших в беду собак и даже телят, провалившихся в канализационные люки. В спасательном ведомстве всегда входят в положение и никого не оставляют в беде.

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