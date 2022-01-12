Донецк, Горловка, Новоласпа и Коминтерново за сутки оказались под огнем ВСУ. Фото: штаб ООС
Украинские военные за прошедшие сутки семь раз нарушили перемирие на линии соприкосновения с ДНР, выпустив по ее территории почти 30 боеприпасов. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Под огнем оказались районы Веселого и Александровки на донецком направлении, поселков шахты имени Изотова, шахты 6/7 на горловском направлении, Новоласпы и Коминтерново - на мариупольском, - говорится в сообщении.
Противник применял гранатометы и стрелковое оружие.
По данным представительства ДНР в СЦКК, жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.
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