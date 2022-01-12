Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 265 человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 265 человек. Об этом говорится в утренней сводке Министерства здравоохранения.
- 11 января проведено 1 626 исследований, из них выявлено 213 случаев заболевания COVID-19 и у 52 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.
По данным Минздрава, на сегодня на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 2 048 пациентов, выписано – 108 412 человек, летальных случаев – 9 347.
Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. Помните, вакцинация - самый надежный способ защитить себя. У привитых, даже если заразятся, заболевание обычно протекает легче.
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