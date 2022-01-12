«503 экспоната, больше ста первых мест!»: В Донецком ботаническом саду проходит уникальная выставка работ школьников

Елочка из косточек персиков, хурмы и фиников – одна из самых оригинальных. Ее автор – 5-классница Александра Авраменко из 149-й школы Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Двадцать первый год в Донецком ботаническом саду проходит экологический конкурс «Сбереги елочку». В этот раз в нем участвуют не только школьники, но и учителя и руководители кружков из Донецка, Макеевки, Тореза и Горловки. В холле главного корпуса ботанического сада выставлены 503 оригинальных поделки.

- Новый год без срубленной елки в цивилизованном мире - это модно, - рассказывает «КП» экскурсовод Донецкого ботанического сала Любовь Толмачева. - Конкурс проходит в два этапа. Со школ к нам привезли самые красивые и необычные творения.

Рукотворные новогодние деревья сделаны из природных материалов, пластика, лазерных дисков и даже из скорлупы перепелиных яиц и ракушек! Выставка продлится до конца января и завершится награждением победителей. Будет много первых мест – жюри оценит экспонаты более чем в сотне номинаций.

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