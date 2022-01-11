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Общество11 января 2022 18:04

Погода в Донецке: 12 января будет морозно, без осадков

Днем температура воздуха опустится до 8 градусов ниже ноля
Ирина ДМИТРИЕВА
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На текущей неделе в Республике ожидаются колебания температуры и мокрый снег

На текущей неделе в Республике ожидаются колебания температуры и мокрый снег

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики установится пасмурная погода, которая продержится весь день. При этом осадков не предвидится, утверждают синоптики.

Утром температурный фон составит -9…-8 градусов по Цельсию, днем будет также морозно – до -7…-8 градусов ниже ноля.

Ветер северный, со скоростью воздушных масс до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749-750 миллиметров ртутного столба.

Напомним, ранее сообщалось, что на текущей неделе в Республике ожидаются температурные колебания и осадки. В своем прогнозе специалисты Гидрометцентра указали, что на территории ДНР время от времени будет выпадать снег и мокрый снег, а температура воздуха составит от 0 до -5 градусов днем и до -7…-12 градусов мороза ночью.

Кроме того, на дорогах может быть снежный накат и гололед.

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