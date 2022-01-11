В поселке Лозовской под Донецком коммунальщики восстановили разрушенный обстрелами водопровод

Специалисты заменили более 400 погонных метров труб. Фото: Минстрой ДНР

В прифронтовом поселке Лозовской, расположенном в Куйбышевском районе Донецка, коммунальщики восстановили аварийные участки водопровода, получившего повреждения в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Завершены работы по замене подводящих участков трубопроводов напорной канализационной сети и наружного трубопровода холодного водоснабжения к здешней канализационной насосной станции, - проинформировали в ведомстве.

Как отметили в министерстве, данный инфраструктурный объект играет очень важную роль, так как отводит стоки от двух девятиэтажных домов по улице Химиков, котельной «Черемховская», промышленного узла на проспекте Шведова, а также ряда предприятий поселка.

Отмечается, что в общей сложности специалисты заменили здесь более 400 погонных метров труб.

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