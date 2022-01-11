В Луганске прошел конкурс талантов для особенных детей «Ангелы надежды»

Особенно оригинальными были выступления в новогодней тематике. Фото (архив): ЛИЦ

В Луганске прошел второй этап шестого открытого конкурса «Ангелы надежды», объединивший под своим сводом более 200 учащихся школ и воспитанников учреждений социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также России. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.

Отмечается, что ребята боролись за победу в 3-х номинациях, посвященных вокальному мастерству, хореографии и художественному слову.

- В каждой из них конкурсанты удивляли членов жюри своими творческими способностями. Особенно оригинальными стали сценические площадки в новогодней тематике. По традиции, большой популярностью пользовалась номинация «Художественное слово», где были представлены 86 конкурсных работ, - заявили организаторы.

Уточняется, что победителей наградят грамотами и подарками, а все участники конкурса получат электронные сертификаты от Министерства образования и науки и Министерства труда и социальной политики ЛНР.

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