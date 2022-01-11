В ДНР провели более 2 тысяч исследований на коронавирус за сутки

За день медики выявили 291 новый случай заболевания COVID-19 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции в Донецкой Народной Республике провели 2331 новое исследование за сутки, в ходе которых был подтвержден 291 случай заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Если у 247 человек наличие вируса подтвердилось лабораторно, то у 44 пациентов диагноз «COVID-19» был установлен на основании клинико-эпидемиологических показателей, - рассказали медики.

Кроме того, врачи выявили 61 новый случай пневмоний, из них 40 человек они госпитализировали в больницы.

Всего же на утро 11 января на территории Донецкой Народной Республики зарегистрированы 119542 случая инфицирования жителей COVID-19. Из них пребывают на лечении 2062 пациента, пошли на поправку и были сняты с учета 108138 человек. При этом в Республике зарегистрировали за все время 9342 летальных случая, спровоцированных осложненным протеканием коронавирусной болезни. Из них 15 - только за прошедший день.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Александр Оприщенко (подробнее)