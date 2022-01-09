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Общество9 января 2022 17:15

В ДНР улучшат качество и доступность медицинской помощи населению отдаленных сел, поселков и прифронтовых районов

Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Александр Оприщенко
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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В ДНР улучшат качество и доступность медицинской помощи населению отдаленных сел, поселков и прифронтовых районов

В ДНР улучшат качество и доступность медицинской помощи населению отдаленных сел, поселков и прифронтовых районов

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В 2022 году в Донецкой Народной Республике в рамках Программы капитальных инвестиций на 2022 год планируется улучшить качество и сделать доступной медицину для жителей отдаленных сел, поселков и прифронтовых районов. Об этом журналистам телеканала «Оплот ТВ» сообщил министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

- Планируется реконструкция зданий и отделений учреждений здравоохранения, расположенных в отдаленных городах и районах, обновление медицинской техники и оборудования. Активно используются в работе модульные и передвижные ФАПы, что приведет к улучшению качества и доступности медицинской помощи населению, в том числе вакцинации от COVID-19 жителей отдаленных сел, поселков и прифронтовых районов, - сообщил руководитель здравоохранительного ведомства.

Оприщенко отметил, что за 2021 год был увеличен объем оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи за счет модернизации и поставок дорогостоящего медицинского оборудования в учреждения здравоохранения ДНР.

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