Украинская армия за сутки дважды обстреляла территорию ДНР

При обстрелах Республики применялось крупнокалиберное оружие. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения украинской армии дважды нарушили условия перемирия на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что под огнем ВСУ оказались два населенных пункта Республики - село Веселое под Донецком и поселок шахты имени Гагарина около Горловки.

- При их обстрелах применялся миномет калибром 82 миллиметра, гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, - заявили наблюдатели.

По данным представителей ДНР, жертв среди мирного населения и новых повреждений гражданской инфраструктуры в этот период не было.

Тем временем в Луганской Народной Республике сообщили об одном нарушении режима тишины со стороны украинских военных за минувший день. Обстрелу подвергся район поселка Молодежное.

- Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия, - проинформировали в СЦКК.

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