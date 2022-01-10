В Народной милиции ДНР сообщили, чем вызвано обострение ситуации в Донбассе

Схема обстрелов территории ДНР 9 и 10 января. Фото: УНМ ДНР

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще 8 января поручил командующему «операцией объединенных сил» («ООС») Александру Павлюку увеличить количество обстрелов в Донбассе. Об этом сегодня заявили в Управлении Народной милиции ДНР, комментируя рост напряженности на линии соприкосновения.

- Увеличение количества обстрелов мы связываем со снижением внимания мирового сообщества к тематике Украины на фоне встречи «Россия - НАТО». Киеву нужно срочно напомнить западной аудитории о своем существовании и о себе, как об основной причине созыва встречи столь высокого уровня, - сообщили в УНМ.

В Народной милиции обратили внимание, что огонь велся представителями украинских националистических формирований, отряды которых перебрасываются к линии разграничения с середины прошлого месяца.

Напомним, что 9 января украинские войска возобновили обстрелы по всей линии фронта с ДНР и ЛНР.

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